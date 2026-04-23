ترامب: نسيطر على هرمز.. ولا يمكن لأي سفينة دخول أو مغادرة المضيق دون موافقتنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن لأي سفينة دخول أو مغادرة مضيق هرمز دون الحصول على موافقة البحرية الأمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها ، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.



وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق ولن تتمكن أي سفينة أن تدخل أو تخرج دون موافقة البحرية الأمريكية.



وأشار ترامب إلى ان طهران تشهد صراع داخليا بين متشددين يتكبدون خسائر فادحة في المعركة ومعتدلين لا علاقة لهم بالاعتدال في الواقع.