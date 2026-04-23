جحيم تحت الماء.. سيناريو مرعب ينتظر العالم بعد اشتعال حرب الألغام بمضيق هرمز

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زوارق إيرانية تزرع ألغامًا في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس النفط الخام العالمي.

ألغام مضيق هرمز

لم يتضح بعد ما الذي دفع ترامب إلى إصدار هذا التحذير الأخير، لكن المخاوف تتزايد من أن وجود الألغام في هذا الممر المائي الحيوي قد يُؤدي إلى تداعيات اقتصادية تتجاوز آثار الحرب نفسها.

متى بدأت إيران بزرع الألغام؟

في أوائل مارس، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إيران بدأت بزرع ألغام في مضيق هرمز، وفقًا لمصدرين مطلعين على تقارير الاستخبارات الأمريكية حول هذا الموضوع.

وحذر ترامب حينها من أنه إذا زُرعت الألغام ولم تُزال، فإن طهران ستواجه عواقب "غير مسبوقة".

وقالت المصادر في مارس إن إيران قد تزرع مئات الألغام في الممر المائي، لكن لا يتطلب الأمر هذا العدد الكبير لإبقاء المضيق مغلقًا فعليًا، إذ لا يرغب قادة السفن التجارية ومالكوها في المخاطرة.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، صرّح الجيش الإيراني بأن طهران "ليست بحاجة" إلى زرع الألغام في الخليج العربي لفرض سيطرتها، وأنها ستستخدم "كل الوسائل الممكنة لضمان الأمن عند الضرورة".

إلى جانب المخاطر الواضحة التي تهدد السفن في المنطقة، وسلامة أفراد الطاقم، فإن وجود الألغام قد يؤخر إعادة فتح الممر المائي.

أطلع مسؤولون في البنتاجون المشرعين هذا الأسبوع على تقييم استخباراتي خلص إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر لتطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام بعد انتهاء الحرب مع إيران، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن"، وقال متحدث باسم البنتاجون يوم الأربعاء إن إغلاق المضيق لمدة ستة أشهر "غير مقبول".

كيفية إزالة الألغام؟

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال برادلي كوبر، الأسبوع الماضي، إن عدد الألغام في المضيق "ضمن نطاق قدرتنا على إزالتها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عمليات إزالة الألغام.

وكرر ترامب اليوم أن "كاسحات الألغام الأمريكية تقوم بتطهير المضيق حاليًا. وأصدر بموجب هذا الأمر بمواصلة هذه العمليات، ولكن بمستوى أعلى بثلاثة أضعاف".