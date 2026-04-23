الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جحيم تحت الماء.. سيناريو مرعب ينتظر العالم بعد اشتعال حرب الألغام بمضيق هرمز

ناصر السيد

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زوارق إيرانية تزرع ألغامًا في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس النفط الخام العالمي.

لم يتضح بعد ما الذي دفع ترامب إلى إصدار هذا التحذير الأخير، لكن المخاوف تتزايد من أن وجود الألغام في هذا الممر المائي الحيوي قد يُؤدي إلى تداعيات اقتصادية تتجاوز آثار الحرب نفسها.

متى بدأت إيران بزرع الألغام؟

في أوائل مارس، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إيران بدأت بزرع ألغام في مضيق هرمز، وفقًا لمصدرين مطلعين على تقارير الاستخبارات الأمريكية حول هذا الموضوع. 

وحذر ترامب حينها من أنه إذا زُرعت الألغام ولم تُزال، فإن طهران ستواجه عواقب "غير مسبوقة".

وقالت المصادر في مارس إن إيران قد تزرع مئات الألغام في الممر المائي، لكن لا يتطلب الأمر هذا العدد الكبير لإبقاء المضيق مغلقًا فعليًا، إذ لا يرغب قادة السفن التجارية ومالكوها في المخاطرة.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، صرّح الجيش الإيراني بأن طهران "ليست بحاجة" إلى زرع الألغام في الخليج العربي لفرض سيطرتها، وأنها ستستخدم "كل الوسائل الممكنة لضمان الأمن عند الضرورة".

إلى جانب المخاطر الواضحة التي تهدد السفن في المنطقة، وسلامة أفراد الطاقم، فإن وجود الألغام قد يؤخر إعادة فتح الممر المائي.

أطلع مسؤولون في البنتاجون المشرعين هذا الأسبوع على تقييم استخباراتي خلص إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر لتطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام بعد انتهاء الحرب مع إيران، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر لشبكة  "سي إن إن"، وقال متحدث باسم البنتاجون يوم الأربعاء إن إغلاق المضيق لمدة ستة أشهر "غير مقبول".

كيفية إزالة الألغام؟

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال برادلي كوبر، الأسبوع الماضي، إن عدد الألغام في المضيق "ضمن نطاق قدرتنا على إزالتها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عمليات إزالة الألغام.

وكرر ترامب اليوم أن "كاسحات الألغام الأمريكية تقوم بتطهير المضيق حاليًا. وأصدر بموجب هذا الأمر بمواصلة هذه العمليات، ولكن بمستوى أعلى بثلاثة أضعاف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد