ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وإعمار البلاد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس استعداده لاستضافة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في إعادة إعمار جنوب البلاد المنكوب.

وقال الرئيس الفرنسي، عقب محادثات مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الخميس، إن المؤتمر سيُعقد عندما يرى لبنان ذلك مناسباً، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويهدف المؤتمر أيضاً إلى إتاحة تمويل أوروبي إضافي.

وأكد ماكرون أنه وخريستودوليدس يؤيدان فكرة اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

وأمس الأول أعلن الرئيس ماكرون، وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل متأثرا بجروحه بعد إصابته في جنوب لبنان.

وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس"، إن العريف أنيسيت جيراردان من فوج المشاة 132 توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها على يد مقاتلي حزب الله.