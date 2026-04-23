بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

أثار خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد ارتباط اسمه بما يُعرف بـ“نظام الطيبات” الغذائي، والذي يتبعه عدد من الأشخاص بحثًا عن فقدان الوزن وتحسين الصحة.





ويعتمد “نظام الطيبات” على مجموعة من القواعد الصارمة، مثل منع العديد من الأطعمة الأساسية، والسماح بأطعمة أخرى غير صحية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من خبراء التغذية.

يتضمن النظام قرارات غير مبنية على أسس علمية، مثل:

-عدم الاكثار من تناول الماء.

-منع أنواع معينة من الأسماك كالسمك البلطي والجمبري دون سبب واضح

-السماح بمنتجات عالية الدهون والملح

-منع مصادر بروتين صحية مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان .

كيف يؤثر نقص الماء على جسمك؟

لا يقتصر تأثير قلة شرب الماء على الشعور بالعطش فقط، بل قد يمتد ليُسبب مشكلات صحية متعددة.

فـالجفاف يمكن أن يؤدي إلى تشنجات العضلات، وتشنجات القدم، و الامساك، إلى جانب اضطراب تدفق الدم واختلال توازن الأملاح في الجسم.

ومن المهم الانتباه إلى أن الجفاف يُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لتشنجات القدم، لذا في حال المعاناة من الشد العضلي أو التقلصات، يُنصح أولًا بمراجعة مستوى الترطيب والتأكد من الحصول على كمية كافية من الماء يوميًا.

المصدر: ديلي ميديكال