في عشق الزمالك.. عزيز الشافعي يشارك كواليس أغنية "أنا جنبك يا صاحبي"

نشر الملحن عزيز الشافعي، كواليس تسجيل أغنية "أنا جنبك يا صاحبي"، بعد تصدرها التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، في عشق نادي الزمالك .

وظهر حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، في مقدمة الفيديو.

من جانب آخر، المطرب الشاب آدم البنّا، طرح أحدث أغنياته بعنوان " تفاصيل نسيانك" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وذلك بعد تعاونه لأول مرة مع الملحن الكبير عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وهي من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. تدور الأغنية في إطار درامي رومانسي، حول فكرة البعد والفراق بين حبيبين، وعن مدى صعوبة نسيان تفاصيل اللقاءات والذكريات والمواقف، التي جمعت بينهما.

يذكر أن آدم البنّا، كان قد طرح مع بداية العام أغنية بعنوان "بفكر بالساعات" وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وحقق نجاحا كبيرا على اليوتيوب، ومواقع السوشيال ميديا، كما حقق أيضا نجاحا كبيرا بأغنية "رايقين" التي طرحها فى سبتمبر الماضي، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، والحان أدم البنا، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، والتي تم تنفيذها بـ «الذكاء الاصطناعي» مع المخرج John H. Makram.