ترجمة الفلسفة وهيمنة الذكاء الاصطناعي.. ندوة بالمركز القومي 28 أبريل

في إطار الجهود المتواصلة لفتح آفاق الحوار حول قضايا الترجمة المعاصرة، ينظم المركز القومي للترجمة صالون الترجمة الخامس تحت عنوان: «ترجمة الفلسفة في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين بمقر المركز داخل حرم دار الأوبرا المصرية.



يشارك في الصالون نخبة من المتخصصين، هم: الدكتور كرم عباس، ومارك مجدي، والدكتور مايكل مدحت، ويدير اللقاء الدكتور أنور مغيث.



ويتناول الصالون عددًا من القضايا المحورية التي تتقاطع فيها الترجمة مع الفلسفة في زمن الذكاء الاصطناعي، من بينها إشكالية الترجمة الآلية وعلاقتها بالمعنى والإحالة إلى الواقع، ومستقبل العلاقة بين المترجم البشري وأنظمة الترجمة الآلية، فضلًا عن خصوصية الترجمة الفلسفية وطابعها الإشكالي.



كما يطرح الصالون تساؤلات حول التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في ترجمة النصوص الفكرية والفلسفية، إلى جانب إشكالية نقل الفلسفة العربية إلى اللغات الأجنبية، وما تثيره من تحديات ممتدة في سياق النماذج اللغوية الحديثة.



ويأتي هذا الصالون ضمن سعي المركز إلى مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الترجمة، وفتح نقاشات جادة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على نقل المعرفة الفلسفية، بما يعزز الوعي بدور الترجمة بوصفها جسرًا حضاريًا ومعرفيًا.