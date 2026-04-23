مدبولي: الدولة تدعم التوسع في الصناعات النسيجية وتعميق القيمة المضافة

أفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع لإنتاج الأقمشة المنزلية المتنوعة، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو دعم التوسع في الصناعات النسيجية وتعميق القيمة المضافة وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية باعتبارها أحد القطاعات كثيفة العمالة وذات القدرة التصديرية العالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مع التركيز على تعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وعقب الانتهاء من فعاليات الافتتاح قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية داخل المصنع، حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس مجلس إدارة المصنع، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، باستثمارات تقارب 6 ملايين دولار أمريكي، ويتميز بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 35 ألف طن، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي للمصنع بدأ فعليًا في 20 ديسمبر 2025.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل لنحو 200 عامل، بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع لتصدير حوالي 70% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز موارد النقد الأجنبي، مع تخصيص الـ30% المتبقية لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن شأن هذا التوجه أن يزيد من القيمة المضافة لقطاع الصناعات النسيجية ويقوي سلاسل الإمداد.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح تفصيلي من رئيس مجلس إدارة المصنع، حول المراحل المختلفة التي تمر بها العمليات داخل المصنع، حيث شمل الشرح مراحل فرد وكي القماش، بالإضافة إلى مرحلة إزالة الوبر، مستعرضًا عينات من المنتجات في شكلها النهائي.

وبدوره، أوضح / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات النسيجية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعكس نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات صناعية تعتمد على التكامل بين الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز سلاسل القيمة داخل القطاع ويدعم خطط التوسع الصناعي.

وأضاف / وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها لاستقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة معدلات التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.