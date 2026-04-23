قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR

عبدالله هشام

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا بعد الأزمة المثارة بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا وركلة الجزاء الغير محتسبه.


وجاء بيان اتحاد المصري كالتالي : 

انطلاقا من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصًا على استقرار منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز الثقة بين جميع أطرافها، يتابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما أثير مؤخرًا من نقاشات وتفاعلات على الساحة الرياضية، قد تحمل في طياتها بعض الاختلاف الذي يهدد ببث روح الانقسام، في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مزيدًا من التكاتف، في ظل التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة خلال الفترة الحالية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ما يلي:

أولا، يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الدور الوطني والرياضي البارز الذي يقوم به النادي الأهلي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لكرة القدم المصرية، وصاحب تاريخ حافل بالإسهامات في دعم وتطوير اللعبة محليا ودوليا.

ثانيا، يؤكد الاتحاد احترامه الكامل وتقديره لكافة الأندية المصرية دون استثناء، وحرصه المستمر على ترسيخ مبادئ العدالة والحياد والشفافية في إدارة منظومة كرة القدم، وعلى رأسها منظومة التحكيم.

ثالثا، يشير الاتحاد إلى أن ما طرح مؤخرًا بشأن تقنية الـ VAR يعكس أهمية تطوير منظومة العمل وتعزيز مستويات الشفافية، وهو ما يجري دراسته حاليًا مع المجلس الأعلى للإعلام، مع وضع إطار تنظيمي متكامل يحقق التوازن بين متطلبات الشفافية والالتزام باللوائح المنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رابعا، يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ترحيبه الكامل باستقبال كل وفود وممثلي الأندية، حيث يظل الاتحاد بيتا كبيرًا للجميع، بما يحقق الصالح العام للمنتخبات الوطنية وكرة القدم، ويظل الاحترام الكامل عنوانا لتعاون الاتحاد، بيت الكرة المصرية، مع كل الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

خامسًا، يؤكد الاتحاد أن الامتثال للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تعزز اختصاص اللجان المستقلة واللجان القضائية، ويكون لها الصلاحيات الكاملة، مع دعم عملها باستقلالية وشفافية، هو ما نعوّل عليه في حصول كافة أعضاء وعناصر منظومة كرة القدم المصرية على حقوقها في أي شكوى يتم تقديمها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي الختام، وإذ نستعد لمشاركة تاريخية في كأس العالم 2026، يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم كافة عناصر المنظومة الكروية، من أندية ولاعبين وأجهزة فنية وجماهير وإعلام، إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفع راية مصر عاليا، ودعم المنتخب الوطني بما يليق باسم ومكانة الكرة المصرية.
 

اتحاد الكرة الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

