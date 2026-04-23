عضو بالشيوخ: ذكرى تحرير سيناء ستظل خالدة في وجدان المصريين

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن ذكرى تحرير سيناء الـ44 ستظل صفحة مضيئة وخالدة في وجدان كل المصريين، بما تحمله من معاني العزة والكرامة واستعادة الأرض، مشددًا على أن هذا اليوم يجسد ملحمة وطنية عظيمة سطرها أبطال القوات المسلحة بدمائهم وتضحياتهم.

وأوضح نوح، في تصريحات له اليوم، أن سيناء كانت وستظل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء، وعنوانًا لصمود الدولة المصرية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجاز تاريخي في استرداد الأرض، تلاه نجاح كبير في دحر الإرهاب وتطهير سيناء من براثنه، وهو ما مهد الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خطة تنموية متكاملة داخل سيناء، شملت مشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والطرق، والتعليم، والصحة، فضلًا عن إنشاء المدن الجديدة وتوفير فرص العمل، بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة ودمج سيناء بشكل كامل في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في تحويل سيناء من بؤرة للإرهاب إلى نموذج للتنمية والاستقرار، لافتًا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعمير الأرض والحفاظ على الأمن القومي المصري.

واختتم النائب محمد نوح تصريحه بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ودليلًا على قدرة المصريين على التحدي والانتصار، داعيًا إلى مواصلة العمل والبناء للحفاظ على ما تحقق من إنجازات وصون مقدرات الوطن.