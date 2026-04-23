قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن
رئيس الوزراء: لدينا آلاف المصانع يعمل بها مئات الآلاف من الشباب.. وندعم القطاع العقاري
تكريم ورعاية.. ضم متفوقي «دولة التلاوة» لمبادرة «100 حلم للمستقبل» بدعم الأوقاف والعاصمة الإدارية
الحكومة تبدأ حصر المصانع المتعثرة ووضع خطة لإعادتها للإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي
نادية مصطفى تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هاني شاكر وتهاجم الشائعات
صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية
جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالقاهرة بمشاركة 80 مشروعاً
مصر توقع اتفاق توريد خام الفوسفات مع شركة صينية لتشغيل مجمع أسمدة بالعين السخنة
خالد الجندي: الزواج العرفي تدليس.. واللي يعمله في السر مش اسمه جواز.. فيديو
تصعيد ناري من إيران: أمريكا لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز.. واحتجزنا 3 سفن
نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسي
رسائل عاجلة من الإسكان.. موعد سداد أقساط “سكن لكل المصريين 7”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللحمة البلدى بـ330 جنيها.. اعرف أسعار اللحوم والدواجن بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت منافذ البيع الحكومية المخفضة بمحافظة الوادي الجديد استقرار فى الأسعار اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 مع تزايد الاقبال على شراء اللحوم وخاصة اللحوم البلدي الطازجة المعروضة بسعر 330 جنيه للكيلو،  حيث واصلت الوحدات المحلية جهودها لدعم المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

ومن جانبه أجرى جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة جولة ميدانية لتفقد المنفذ، حيث تابع عملية بيع اللحوم للمواطنين، واطمأن على الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المعروض، مؤكدًا ضرورة الانضباط الكامل في آلية البيع وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وكانت أسعار اللحوم والدواجن كالتالى

- اللحم البلدي الطازج نحو 330 جنيه
- اللحم المستورد 250 جنيه،
- اللحم الضانى نحو 260 جنيه
- الفراخ البيضاء 80 جنيه
- الفراخ الساسو 90 جنيه
- الفراخ البلدي 110 جنيه
- الرومى 200 جنيه
- البط البلدي 150 جنيه
- البط المسكوفى 120 جنيه

- استقرار نسبي فى أسعار الأسماك
وكانت أسعار الأسماك كالتالى
- سعر كيلو البلطي 75 جنيه
- فلية بلطي 75 - 90 جنيه
ـ قشر بياض 170 جنيه
ـ بياض أملس بلدي 150 جنيه
ـ قراميط: 30 - 70 جنيه
ـ ثعابين سمك 150 جنيه
ـ مكرونة سويسي 80 جنيه
ـ مكرونة مجمدة 60 جنيه
- موسي 250 جنيه
ـ سبيط 250 جنيه
ـ كابوريا 190 جنيه
ـ مرجان 170 جنيه
ـ بربون 180 جنيه
ـ جمبري 600 جنيه
ـ بوري 180 جنيه
ـ سردين مجمد 70 جنيه
- ماكريل مجمد 120 جنيه

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منافذ البيع الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

كيروش

كيروش: مهمتي مع غانا الأصعب في مسيرتي.. وألعب دائمًا من أجل الفوز

الاهلي

صراع ثلاثي مشتعل.. فتحي سند يحدد مفتاح حسم لقب الدوري

ثروت

ثروت سويلم: كلنا ندعم الزمالك في الكونفدرالية

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد