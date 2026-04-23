اللحمة البلدى بـ330 جنيها.. اعرف أسعار اللحوم والدواجن بالوادي الجديد

شهدت منافذ البيع الحكومية المخفضة بمحافظة الوادي الجديد استقرار فى الأسعار اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 مع تزايد الاقبال على شراء اللحوم وخاصة اللحوم البلدي الطازجة المعروضة بسعر 330 جنيه للكيلو، حيث واصلت الوحدات المحلية جهودها لدعم المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

ومن جانبه أجرى جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة جولة ميدانية لتفقد المنفذ، حيث تابع عملية بيع اللحوم للمواطنين، واطمأن على الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المعروض، مؤكدًا ضرورة الانضباط الكامل في آلية البيع وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وكانت أسعار اللحوم والدواجن كالتالى

- اللحم البلدي الطازج نحو 330 جنيه

- اللحم المستورد 250 جنيه،

- اللحم الضانى نحو 260 جنيه

- الفراخ البيضاء 80 جنيه

- الفراخ الساسو 90 جنيه

- الفراخ البلدي 110 جنيه

- الرومى 200 جنيه

- البط البلدي 150 جنيه

- البط المسكوفى 120 جنيه

- استقرار نسبي فى أسعار الأسماك

وكانت أسعار الأسماك كالتالى

- سعر كيلو البلطي 75 جنيه

- فلية بلطي 75 - 90 جنيه

ـ قشر بياض 170 جنيه

ـ بياض أملس بلدي 150 جنيه

ـ قراميط: 30 - 70 جنيه

ـ ثعابين سمك 150 جنيه

ـ مكرونة سويسي 80 جنيه

ـ مكرونة مجمدة 60 جنيه

- موسي 250 جنيه

ـ سبيط 250 جنيه

ـ كابوريا 190 جنيه

ـ مرجان 170 جنيه

ـ بربون 180 جنيه

ـ جمبري 600 جنيه

ـ بوري 180 جنيه

ـ سردين مجمد 70 جنيه

- ماكريل مجمد 120 جنيه