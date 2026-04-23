الانتهاء من حصاد 74 ألف فدان قمح في الوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الكميات التي تم توريدها من القمح حتى اليوم الخميس، بلغت نحو 70 ألفًا و348 طنًا، وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات، بجانب توريد كميات لشون شركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوي .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 74 ألف فدان، من إجمالي مساحة 412706 أفدنة قمح على مستوى المحافظة.

وأشار المرسي إلى المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أي مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التي تنسق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة، للتيسير على المزارعين.

وأكد متابعة تسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين، ومتابعة آليات فحص الأقماح الموردة للتأكد من جودتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل الاستلام، بما يضمن الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي.