العفاسي يعلق على جدل أغنية «تبت يدين إيران»: ركزوا على كلمة وتجاهلوا قضايا أكبر

علّق الشيخ مشاري راشد العفاسي على الانتقادات التي طالت أغنيته الجديدة «تبت يدين إيران» خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن ردود الفعل التي ظهرت كشفت تناقضًا في مواقف البعض.

وقال العفاسي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك، إن بعض المنتقدين ركّزوا على كلمة «تبت» فقط، في حين لم يُظهروا كما يرى نفس القدر من التفاعل تجاه قضايا أخرى أكثر خطورة.

وأضاف أن هناك من يتحدث عن نصرة المظلوم والدفاع عن القضايا الكبرى، لكنه لا يُبدي نفس الانزعاج تجاه ما وصفه باستهداف بعض الدول أو الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس، من وجهة نظره، اختلافًا في المعايير وردود الأفعال.

واختتم العفاسي حديثه بالتأكيد على أن مواقفه تأتي في إطار ما يراه تعبيرًا عن رؤيته تجاه الأحداث الجارية، داعيًا إلى وضوح المواقف وتوازنها عند التعامل مع القضايا المختلفة.