لا يستغل تعثر المنافسين.. فتحي سند يقلل من فرص الأهلي في الدوري

اكد الناقد الرياضي فتحي سند أن الأهلي لا يمر بأفضل حالاته الفنية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق غير قادر حاليًا على استغلال تعثر المنافسين أو “الهدايا” التي قد تُمنح له في سباق الدوري

وأضاف فتحي سند فى تصريحات تلفزيونية أن المستوى الذي ظهر به الأهلي مؤخرًا لا يجعله المرشح الأول للتتويج باللقب، مشيرًا إلى أنه يضع الفريق في المرتبة الثالثة من حيث الأفضلية بين المنافسين في الوقت الحالي.

وأوضح أن المنافسة تظل مفتوحة، لكن المؤشرات الفنية الحالية لا تصب في صالح الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.