الخطيب يكرّم الطفل سليم أسامة بعد دعمه الحماسي لسيدات طائرة الأهلي في بطولة إفريقيا

كرّم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الطفل سليم أسامة بعد دعمه الحماسي لسيدات طائرة الأهلي في بطولة إفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي نظيره البنك التجاري الكيني اليوم الخميس في نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي، في مباراة مهمة للفريق والجهاز الفني من أجل استعادة اللقب.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على قرطاج التونسي في نصف النهائي وسط دعم جماهيري كبير.