الإسكان تتابع مشروعاتها في بورسعيد وتناقش معدلات التنفيذ والتوسع العمراني

قام وفد من مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، يرافقه عدد من قيادات الصندوق، بزيارة إلى محافظة بورسعيد لبحث سبل دعم مشروعات الإسكان بالمحافظة.

تنفيذًا لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات السكنية والخدمية التابعة للوزارة

وخلال الزيارة، التقى وفد وزارة الإسكان الدكتور إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين صندوق تمويل المساكن ومحافظة بورسعيد.

وأكد المهندس مصطفى النجار مواصلة جهود صندوق تمويل المساكن في دعم مشروعات الإسكان، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في تمويل وتنفيذ المشروعات السكنية، بما يعكس رؤية الدولة نحو التوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات، ودعم خطط التنمية العمرانية المتكاملة التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل دعم مشروعات الإسكان الاقتصادي بمحافظة بورسعيد، في ضوء بروتوكول التعاون القائم لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمعدلات التنفيذ، وآليات تذليل أية تحديات قد تواجه سير العمل، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.