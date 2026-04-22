وزيرة الإسكان تتابع أعمال رفع كفاءة الطرق والتطوير بعددٍ من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال رفع الكفاءة والتطوير للطرق والمسطحات الخضراء وشبكات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها بعدة مناطق بالقرى السياحية، ومدن "الشروق، والمنيا الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والعبور"، وذلك في ضوء خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الطرق والمحاور الحيوية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددةً على أن أعمال التطوير لا تقتصر على رفع الكفاءة الفنية فقط، بل تمتد لتشمل تحسين المظهر الحضاري وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ووجهت بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية، وضمان الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حضارية ومستدامة تليق بالمواطن المصري.

وتابعت وزيرة الإسكان سير العمل بمشروع تطوير مدخل مارينا (5) والطريق الرئيسي المؤدي إليه، حيث أشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة الحركة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة. وتشمل الأعمال إنشاء مسارات مخصصة للمشاة، إلى جانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع من خلال زراعة الأشجار والزهور والنخيل على جانبي الطريق، ورفع كفاءة حارات الطريق من خلال إعادة التنظيم والتأهيل، فضلًا عن تطوير المنطقة المحيطة بالسوق التجارية.

كما تابعت الوزيرة أعمال رفع كفاءة الطرق والزراعة والنظافة بمنطقة عمارات إسكان 70 مترًا بمدينة الشروق، وأوضح المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار، والتعامل الفوري مع أي تلفيات، مع تحسين المظهر الجمالي العام ورفع كفاءة المساحات الخضراء، إلى جانب سرعة تلافي جميع الملاحظات المتعلقة بالأرصفة وأعمال الأسفلت.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز المدينة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة بعدد من المحاور الرئيسية، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بجودة التنفيذ، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الإنارة بالطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتعزيز عوامل الأمان.

وفي مدينة 6 أكتوبر، أجرى المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز المدينة، جولة تفقدية بالقطاع الشرقي، شملت الحي المتميز، ومبنى إدارة الحركة، والمشتل المركزي، حيث تفقد طريق عبد المنعم رياض وشارع راية، لمتابعة أعمال تنفيذ شبكة الري باستخدام المياه المعالجة، إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريقين عقب الانتهاء من تنفيذ الشبكة. كما تابع الموقف التنفيذي للأعمال، والذي يشمل إعادة الشيء لأصله، وأعمال الإحلال والتجديد للقطاع الإنشائي للطريق، وتنفيذ الأرصفة، وزيادة عدد الحارات المرورية، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة، إلى جانب أعمال التخطيط والدهانات للمطبات الصناعية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

في السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز عددًا من المناطق الصناعية، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية، ومنها مناطق A1 وA2 وA3، حيث شملت الأعمال تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تسوية الطرق والأرصفة، مع التأكيد على أهمية الرفع الفوري لنواتج الأعمال ومخلفات الحفر، وضرورة تكثيف أعداد العمالة ودعم فرق العمل.

كما تمت متابعة سير العمل بمشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من الأحياء والمحاور الحيوية بمدينة العبور، حيث أشار المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، إلى أن الأعمال تشمل الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع المهندس مشهور أحمد مشهور، وبدء تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع علي حسن بالحي الخامس، واستكمال أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع 112 بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف لكامل عرض الطريق أمام عمارات مصر للطيران بالحي الثاني.