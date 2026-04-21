وزيرة الإسكان تلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مطالب المواطنين

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاعات عمل الوزارة.

وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل مع المواطنين، بما يسهم في التعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في إطار خطط الدولة للتنمية العمرانية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشروعات الإسكان لمختلف شرائح المجتمع.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ، والتي شملت ملفات توصيل المرافق، وتطوير المناطق القائمة، وتنفيذ مشروعات خدمية، حيث وجهت الوزيرة بدراسة تلك الطلبات بشكل فوري، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لحرص وزيرة الإسكان، على التواصل المباشر والاستجابة لمطالب المواطنين، مثمنين ما أبدته من اهتمام جاد بدراسة الطلبات المقدمة، وما تتبناه الوزارة من نهج قائم على التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، بما يدعم جهود تلبية احتياجات المواطنين ودفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات.

وفي ختام اللقاء وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلس الشيوخ، بما يسهم في تحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.