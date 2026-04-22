فيروس يستشري بقوة.. أطفال غزة تحت وطأة جدري الماء

قال رئيس مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، جميل سليمان إن هناك زيادة لافتة في أعداد الأطفال المصابين بجدري الماء.

وذكر أن هذا دفعهم لبدء خطوات ميدانية عاجلة لرصد وحصر الحالات الوافدة إلى المستشفيات، بعد تحول الفيروس لتهديد حقيقي ومباشر.

أكد سليمان أن التكدس السكاني داخل مراكز الإيواء يسهم بشكل مباشر في تسريع انتقال العدوى.

وأضاف بأن الظروف البيئية الصعبة جعلت من جدري الماء خطراً مضاعفاً يفتك بالفئات الأكثر هشاشة.

وأردف :نحذر من تطور الإصابات إلى مضاعفات خطيرة ومقلقة كالتهابات الدماغ، خاصة لدى الأطفال صغار السن وذوي المناعة الضعيفة في ظل استمرار التدهور البيئي.