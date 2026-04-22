شاهد.. انهيار شوبير في وداع جثمان مجدي أبو فريخة بمسجد عوارة بطنطا

شيع المئات من الأسر والعائلات من أبناء مدينة طنطا في محافظة الغربية منذ قليل في مشهد جنائزي مهيب جثمان الدكتور مجدي أبو فريخة أسطورة رياضة كرة السلة عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عوارة وسط مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الرياضية والتنفيذية.

جنازة شعبية



وتقدم في واجب العزاء كل من الإعلامي الكابتن أحمد شوبير واللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وآخرين في لقاءهم بالمحاسب محمد أبوفريخه نائب رئيس نادي طنطا الرياضي سعيا في مواساة الأسرة قبيل دفن جثمان الفقيد بمسقط رأسه بقرية محلة مرحوم.

دفن جثمان بمسقط رأسه

وكان مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي بمحافظة الغربية أعلن أمس نعي رحيل الدكتور مجدي أبوفريخه رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة الأسبق

الغربية علي أثر تعرضه لوعكة صحيه مفاجئة.

العزاء بدار المناسبات



وأضاف نادي طنطا في بيان رسمي موعد أداء صلاة الجنازة وجاء نصه :"صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة ويشيع الجثمان بمقابر محلة مرحوم والعزاء يوم الخميس بدار المناسبات.

الجدير بالذكر أن حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شقيق محمد ابوفريخه نائب رئيس النادي عقب صراع مع المرض.