الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة بالقانون

معتز الخصوصي

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صناع محتوى بأداء مشهد تمثيلى يحاكى صفة ضباط شرطة ويظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح نارى بإعتباره فرد أمن معين لحراسة المكتب.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الأقصر) وبحوزتهم (4 هواتف محمولة – بندقية آلية ، طبنجة" هيكليتين") وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على الصفحة الشخصية الخاصة بأحدهم بهدف زيادة نسبة المشاهدات دون قصد إنتحال الصفة أو الإساءة للجهات المعنية.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

