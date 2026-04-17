حبس 4 من صناع المحتويات لتقليد ضباط شرطة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 أشخاص من صناع المحتويات على وسائل التواصل الإجتماعي لاتهامهم بأداء مشهد تمثيلى يحاكى صفة ضباط شرطة ويظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح نارى بإعتباره فرد أمن معين لحراسة المكتب.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صناع محتوى بآداء مشهد تمثيلى يحاكى صفة ضباط شرطة ويظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح نارى بإعتباره فرد أمن معين لحراسة المكتب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الأقصر) وبحوزتهم (4 هواتف محمولة – بندقية آلية ، طبنجة" هيكليتين") وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على الصفحة الشخصية الخاصة بأحدهم بهدف زيادة نسبة المشاهدات دون قصد إنتحال الصفة أو الإساءة للجهات المعنية.