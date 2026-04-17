القبض على بلطجي يفرض أموالا على سائقي الميكروباص في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تحصيل أحد الأشخاص لمبالغ مالية من قائد سيارة "ميكروباص" في محافظة الغربية، دون وجه حق.

وبالفحص؛ أمكن تحديد قائد السيارة الميكروباص الظاهرة بالمقطع، وقائدها (مقيم دائرة مركز شرطة طنطا) وبسؤاله؛ أقر بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحصل منه على مبلغ مالي "بدون وجه حق" بأسلوب البلطجة؛ حال توقفه لتحميل الركاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائي – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.