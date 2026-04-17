برلماني: تحسن سعر الصرف إشارة إيجابية على ضبط المؤشرات الاقتصادية

قال النائب محمد شيحة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه المصري واستعادته نحو نصف خسائره خلال فترة قصيرة؛ يعد إشارة إيجابية على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ويعكس فاعلية السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وقدرته على التعامل مع المتغيرات الخارجية.

وأوضح شيحة في تصريحات خاصة، أن هذا التحسن من شأنه أن ينعكس على الأسواق، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض فوري في الأسعار، لافتا إلى أن تأثيره يحتاج إلى فترة زمنية حتى يظهر بشكل واضح؛ نظرا لارتباط الأسعار بعوامل متعددة مثل تكاليف الاستيراد وحركة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، جاء بالتزامن مع هدوء نسبي في التوترات الإقليمية، وهو ما ساعد على دعم العملة المحلية، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه حال استقرار الأوضاع، بما يسهم في مزيد من التراجع في سعر الدولار.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن الحفاظ على هذا التحسن؛ يتطلب مواصلة تطبيق سياسات نقدية متوازنة، إلى جانب العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لضمان استمرارية تحسن الجنيه وانعكاسه تدريجيًا على مستوى معيشة المواطنين.