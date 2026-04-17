فصل التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة بحي شرق شبين الكوم | صور

تابع هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم في محافظة المنوفية إجراءات فصل مرفق الكهرباء عن العقارات المخالفة بحضور امل عصام نائب رئيس الحي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بضرورة تطبيق القانون والتصدي لمخالفات البناء.

شملت الإجراءات العقارات التي لم تستكمل إجراءات التصالح، وكذلك الملفات التي صدر لها نموذج (8) رفض، وذلك في إطار إحكام الرقابة ومنع الاستفادة من المرافق دون تقنين الأوضاع.

واكد رئيس الحي استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة والتوجه لاستكمال إجراءات التصالح لتوفيق الأوضاع.