المنوفية: ضبط 7 ألاف لتر سولار مدعم محظور تداوله بقويسنا والسادات وتحرير 253 محضرا تموينيا

تـابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات .

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 253 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 152 محضر مخالفات مخابز و 101 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

ومن أبرز المخالفات تحرير محاضر جنح ضد أصحاب مصانع مخالفة بقويسنا والسادات لقيامهم بتجميع كمية وقدرها 7 ألاف لتر سولار مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.