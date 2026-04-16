قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة من محاولة انتحا ر في الوادي الجديد
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استجابة إنسانية سريعة من رئيس جامعة المنوفية لتظلم موظفة

مروة فاضل

استجاب، رئيس جامعة المنوفية، بشكل سريع لتظلم تقدمت به إحدى الموظفات بكلية التربية، متضررة من قرار إنهاء خدمتها بدعوى الانقطاع عن العمل. 

تقدمت جيهان محمد سعيد خيري، أخصائي اجتماعي أول بكلية التربية، بتظلم أوضحت فيه أن انقطاعها عن العمل لم يكن بإرادتها، وإنما نتيجة ظروف صحية قهرية وخارجة عن إرادتها، حالت دون انتظامها خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها كانت تمر بظروف مرضية صعبة استدعت مراعاتها.

ومن جانبه، وجّه رئيس الجامعة بدراسة الحالة بشكل شامل، في ضوء ما قدمته المتظلمة من مستندات، مراعيًا البعد الإنساني والاجتماعي للحالة، وحرصًا على صون حقوق جميع منسوبي الجامعة، ليصدر قراره بسحب قرار إنهاء خدمتها، تأكيدًا على أن الجامعة تقف إلى جانب أبنائها في الأزمات، ولا تتخلى عنهم في أوقات الشدة.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تنظر إلى العاملين باعتبارهم مجرد موظفين، بل كأبناء لأسرة واحدة، قائلًا إن «مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين تمثل جزءًا أصيلًا من مسؤوليتنا، وأن تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء داخل الجامعة». 

وأضاف رئيس الجامعة أن القرارات داخل الجامعة تُتخذ بروح متوازنة تجمع بين الالتزام والإنسانية، مشددًا على أن الوقوف بجانب من يمرون بظروف قهرية واجب لا يقل أهمية عن تطبيق القواعد المنظمة للعمل. 

وفي السياق ذاته، أكدت  سعاد بيومي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، أن توجيهات رئيس الجامعة جاءت واضحة بضرورة التعامل مع الحالات الإنسانية بقدر كبير من التفهم والمرونة، مشيرة إلى أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم اللازم للعاملين، خاصة في الأزمات الصحية التي قد تعوقهم عن أداء عملهم. 

وأضافت أن قرار سحب إنهاء الخدمة يعكس توجهًا إنسانيًا واجتماعيًا يعزز من روح الانتماء داخل بيئة العمل، ويؤكد أن الجامعة تضع البعد الإنساني في مقدمة أولوياتها، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة جامعة المنوفية الهادفة إلى بناء بيئة عمل داعمة ومستقرة، تقوم على التقدير والاحتواء، وتعزز من الثقة المتبادلة بين الإدارة والعاملين، بما يسهم في تحقيق أداء مؤسسي متميز.

محافظة المنوفية المنوفية جامعة المنوفية اخبار محافظة المنوفية موظفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

