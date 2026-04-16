بعد تصدع منزل .. ضبط سيدة بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية بمركز أشمون من ضبط سيدة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلها مما أدى إلي تصدع منزل مجاور لها مقام بالطوب اللبن.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد محمد أبو العزم مامور مركز أشمون بحدوث تصدع في منزل مقام بالطوب اللبن باحدي قري المركز.

بالانتقال اتهم أصحاب المنزل سيدة في منزل مجاور لقيامها بالتنقيب عن الآثار وعمل حفر في المنزل مما أدي إلي تصدع المنزل المجاور.

وتبين أن المنزل به حفرة وأدوات للتنقيب عن الآثار تستخدم في اعمال الحفر.

فيما تم ضبط السيدة والتحفظ عليها لسؤالها في الاتهام الموجه لها بالتنقيب عن الآثار.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.