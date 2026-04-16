الداخلية تكشف حقيقة سرقة محتويات مصنع بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بسرقة محتويات مصنعه وإغلاقه وقيام أحدهم بمساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إعادة المسروقات بالمنوفية ، والزعم بعدم إتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من (شريك بمصنع ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية) بوجود خلافات مالية بينه و(شخصين "شريكين له بذات المصنع وأخرين" – جميعهم مقيمين بالمنوفية) بسبب خلافات الشراكة بينهم ، قام على إثرها شريكيه بالإستيلاء على المعدات من داخل المصنع، وبسؤالهما أقرا بذات الخلافات وأن المعدات بحوزتهما، وبسؤال الشخصين الأخرين نفيا تدخلهما فى الخلاف أو مساومة الشاكى لإعادة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





