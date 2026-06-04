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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة وان بلس تستعد لإطلاق أحد أحدث هواتفها

هاتف OnePlus 15
هاتف OnePlus 15
لمياء الياسين

يُعدّ هاتف OnePlus 15 ، الذي طُرح العام الماضي، الهاتف الذكي الرائد الوحيد الذي يتميز بشاشة OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز. 

مواصفات هاتف OnePlus 16

تشير التقارير إلى أن هاتف OnePlus 16، المتوقع إطلاقه لاحقًا هذا العام، قد يرفع معدل التحديث إلى 185 هرتز. والآن، يُشير منشور جديد على منصة Weibo من المُسرّب Digital Chat Station إلى أن OnePlus قد تُفكّر بالفعل في ترقية شاشة أكثر طموحًا لأجهزتها المستقبلية.

يعد من المتوقع أن تستمر شركة ون بلس في استخدام شاشات بدقة 1.5K في سلسلة هواتفها الذكية الرائدة من الجيل القادم. وتشير التقارير إلى أن الشركة تُولي أولوية قصوى لمعدلات التحديث العالية للغاية، مع خطط للانتقال من 165 هرتز إلى 185 هرتز، وربما إلى 240 هرتز في الأجهزة المستقبلية.

وأضاف المصدر أنه إذا أصبحت شاشات 2K قادرة على دعم معدلات التحديث العالية للغاية دون تنازلات كبيرة في كفاءة الطاقة أو الأداء أو جودة العرض، فقد تفكر OnePlus في العودة إلى شاشات 2K في الطرازات الرائدة المستقبلية.

على الجانب الآخر اقتصرت شاشات OLED بدقة 2K في الهواتف الذكية عمومًا على معدل تحديث 144 هرتز. وبينما يُتوقع أن يُقدم هاتف OnePlus 16 دقة 1.5K ومعدل تحديث 185 هرتز، يبقى أن نرى ما إذا كان هاتف OnePlus 17، الذي قد يُطرح في عام 2027، سيُقدم شاشة بدقة 2K ومعدل تحديث 185 هرتز أو حتى بدقة 2K ومعدل تحديث 240 هرتز.

ميزات  هاتف OnePlus 16

رغم أن معدلات التحديث العالية هذه تبدو مثيرة للإعجاب نظرياً، إلا أنها قد تكون مبالغاً فيها بالنسبة للعديد من المستخدمين. ففي المهام اليومية كالتصفح، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديوهات، والمراسلة، من غير المرجح أن يلاحظ معظم الناس فرقاً كبيراً مقارنةً بشاشة عرض قياسية بتردد 120 هرتز.

ومع ذلك، قد تصبح الفوائد أكثر وضوحًا في الألعاب المتطورة، حيث قد توفر الألعاب المدعومة رسومًا متحركة أكثر سلاسة، وزمن استجابة أقل للإدخال، وأسلوب لعب أكثر استجابة، خاصة في الأنواع التنافسية سريعة الخطى مثل ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول وألعاب السباق.
أما بالنسبة للعلامات التجارية المنافسة، فمن المتوقع أن تتميز هواتف منافسة لهاتف OnePlus 16، مثل سلسلة Redmi K100 Pro و iQOO 16 التي ستُطرح لاحقًا هذا العام، بمعدلات تحديث تصل إلى 185 هرتز. 

هاتف OnePlus 16 الهاتف الذكي الجيل القادم شاشات OLED هاتف OnePlus 17 وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة Redmi K100 Pro

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