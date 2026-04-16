بسبب معاكسة خطيبته.. عاطل يطعن شابا في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية في مدينة السادات من ضبط عاطل طعن شاب بمطواة وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم لظن المتهم بقيام الشاب بمعاكسة خطيبته.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بإصابة شاب بطعنة وتم نقله إلي مستشفي السادات.

بالانتقال تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب ظن المتهم بقيام الشاب بمعاكسة خطيبته.

وعلى الفور قام المتهم بالتعدي علي الشاب حاصل علي ليسانس آداب بالطعن بمطواة مما أدي إلي إصابته.

فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم حبسه علي ذمة التحقيقات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.