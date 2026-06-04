إيبارشية باريس وشمالي فرنسا تحتفل باليوم القبطي العالمي | صور

نظّمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، يومًا مفتوحًا بالكاتدرائية القبطية في درافيل، وذلك بمناسبة اليوم القبطي العالمي (Global Coptic Day)، حيث تأتي هذه الفعالية بناءً على توصيات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته الأخيرة .

في إطار هذه المناسبة، استقبلت الإيبارشية السيدة Christine Chaillot، المتخصصة في شؤون الكنائس الشرقية، حيث ألقت محاضرة بعنوان "دور وأهمية القديسين في كنيستنا"، كما قدّم كورال الإيبارشية فقرة مميزة من الترانيم باللغتين القبطية والفرنسية.

في الفترة الثانية من اليوم، استطاع الحضور استكشاف العديد من الأركان والأنشطة التفاعلية، والتي شملت التعرف على خدمات الإيبارشية، تخصيص الصلبان وسلاسل المفاتيح، بالإضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال، جولات إرشادية، ومجموعة متنوعة من المأكولات والتخصصات، وكذلك متاجر لبيع الهدايا التذكارية وركن خاص بالأيقونات وتاريخ الكنيسة.

ومن الجدير بالذكر أن اليوم القبطي العالمي إلى يهدف إبراز الغنى الروحي والتاريخي والثقافي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مختلف أنحاء العالم، ويُحتفل به احياءً لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.