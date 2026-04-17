كان رايح يوصل أوردر.. مصرع عامل دليفري في المنوفية

شيع العشرات من اهالي قرية الروضة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، جثمان الشاب محمد عادل توفيق حجاج عامل الدليفري والذي توفي اثناء عمله.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد القرية وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وأكد الأهالي أن الشاب محمد عادل يبلغ من العمر 27 عاما ويسعي علي لقمة العيش وكان يعمل في توصيل الطلبات “ دليفري".

وأوضح الأهالي أن الشاب كان في طريقه إلي تسليم أوردر ووقع حادث اثناء استقلاله الدراجة النارية وذلك قبل أسابيع قليلة من خطبته.

وتابع الأهالي أن حالة حزن كبيرة انتابت الجميع من ابناء القرية حيث أن الشاب يستعد لحفل خطوبته في عيد الأضحى المقبل إلا أنه زف عريسا للجنة.