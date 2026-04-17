الكشف على 465 مواطنا وحجز 20 جراحة بالمجان في قافلة طبية بالمنوفية

حققت القافلة الطبية بإدارة الشهداء في محافظة المنوفية وبالتعاون مع مستشفى الشهداء المركزي نجاحاً كبيراً خلال توقيع الكشف الطبي بوحدة "دناصور"، حيث قدمت خدماتها الطبية المتكاملة لأهالي القرية وسط إقبال لافت.

​أسفرت القافلة، التي نظمت تحت إشراف الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي والدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات والمنظومة الصحية بالشهداء، الدكتورة أمل عبد الوارث مدير الإدارة والدكتور وائل عيسى مدير مستشفى الشهداء المركزي عن النتائج التالية توقيع الكشف على 465 حالة في مختلف التخصصات الطبيةو​الدعم الدوائي وصرف العلاج اللازم لجميع الحالات بالمجان من صيدلية القافلة.

كما شملت القافلة ​الفحوصات التكميلية وتحويل عدد من الحالات إلى المستشفى لاستكمال التحاليل والأشعة اللازمة والتدخلات الجراحية و حجز 20 عملية جراحية متنوعة سيتم إجراؤها بالمجان داخل مستشفى الشهداء المركزي.

​ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة ، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا و تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ هذه القوافل التي تهدف إلى طرق الأبواب وتقديم الرعاية الصحية في محل الإقامة، مشيراً إلى أن المستشفيات ملتزمة بمتابعة كافة الحالات المحولة لضمان تلقيهم الرعاية الجراحية والطبية الكاملة.

وتوجه ب​رسالة فخر واعتزاز و بالشكر للفريق الطبي والإداري المشارك في تنظيم هذا الحدث بقرية دناصور، مؤكدة أن "قطار الخير" مستمر في الانطلاق نحو قرى أخرى بمركز الشهداء وباقي مراكز المحافظة لتحقيق حياة كريمة وصحية لأهالينا.

