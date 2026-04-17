قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملادينوف: لجنة إدارة غزة تمهد الطريق لإعادة توحيد القطاع مع السلطة الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

تحدث نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، عن دور اللجنة الوطنية الفلسطينية الخاصة بإدارة القطاع، موضحًا طبيعة عملها والمهام المنوطة بها وسبل دعمها لتنفيذ مسؤولياتها خلال المرحلة الانتقالية الراهنة في غزة.

وأضاف ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية: «دعوني أوضح اللجنة، فهي ليست حكومة فلسطينية لغزة، وليست بديلًا عن السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، وليست أداة لمجلس السلام لإدارة قطاع غزة».

وتابع أن هذه اللجنة جاءت استجابة لطلبات من الشعب الفلسطيني في غزة، ومن جامعة الدول العربية، ومن أطراف متعددة، بهدف إنشاء هيئة فلسطينية مكونة من أبناء غزة تتولى إدارة هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ الشعب الفلسطيني، بما يضمن انتقال القطاع من وضعه الحالي إلى وضع جديد يمهد لإعادة توحيده مع السلطة الفلسطينية الشرعية في رام الله.

وأوضح ملادينوف أن الدور المنوط باللجنة يتمثل في إدارة الوضع في غزة خلال المرحلة الانتقالية، إلا أن ذلك يتطلب إعدادًا واسعًا ومشاورات شاملة مع مختلف الأطراف، لضمان توفير الدعم الكافي لها، إلى جانب وضع خطط واضحة لكيفية توليها المسؤولية، وضمان عدم شعور أي طرف بالتهميش أو الاستبدال.

وأشار إلى أن تفعيل دور اللجنة بالشكل المطلوب يستلزم وضع خطط دقيقة وتوفير التمويل اللازم، وهو ما يجري العمل عليه منذ تأسيسها في يناير الماضي في القاهرة، حيث قامت اللجنة بجهد كبير في التحضير لدورها المرتقب داخل غزة بهدف تحقيق تقدم ملموس على الأرض وتمكينها من إدارة الأمور بشكل فعال.

واختتم بالإشارة إلى أنه كان يتمنى دخول اللجنة إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول، كما كان يتمنى أعضاء اللجنة أنفسهم، إلا أن العقبات القائمة حالت دون ذلك، مؤكدًا استمرار العمل اليومي لتذليل هذه العقبات، حتى تتمكن اللجنة في النهاية من دخول القطاع وتولي مسؤولياتها وتقديم الخدمات بشكل فعّال للسكان.

نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة المرحلة الانتقالية الراهنة

