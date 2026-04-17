من الطرد من المنزل إلى شهرة السوشيال ميديا .. القصة الكاملة لشبيه أفيخاي أدرعي

في زمنٍ باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تصنع من التفاصيل الصغيرة قضايا رأي عام، خرج مقطع فيديو بسيط لشاب لبناني يعمل في توصيل الطلبات، ليشعل موجة واسعة من التفاعل داخل لبنان وخارجه. لم يكن السبب مهارته في عمله أو قصة نجاح تقليدية، بل تشابه ملامحه اللافت مع شخصية مثيرة للجدل، ما حوّل حياته اليومية إلى سلسلة من المواقف الصادمة والمحرجة، وأحيانًا الخطرة.

فيديو يشعل السوشيال ميديا ويكشف المعاناة

بدأت القصة مع تداول مقطع فيديو يظهر فيه الشاب محمود عياش، وهو يتحدث بعفوية من داخل سيارته أثناء عمله في توصيل الطلبات داخل العاصمة بيروت. لم يتوقع الشاب أن يتحول هذا الفيديو إلى مادة إعلامية متداولة، لكن ما رواه كان كافيًا لإثارة فضول وتعاطف آلاف المتابعين.

يحكي محمود عن مواقف متكررة يواجهها أثناء تسليم الطلبات، حيث يُفاجأ بردود فعل مبالغ فيها من الزبائن، خاصة النساء اللواتي يصرخن أو يتراجعن في حالة ذهول فور فتح الباب، بسبب الشبه الكبير بينه وبين المتحدث العسكري الإسرائيلي. هذا التشابه غير المقصود وضعه في مواقف محرجة يصعب التعامل معها يوميًا.

ولم يتوقف الأمر عند مجرد الصدمة، بل طرح الشاب سؤالًا ساخرًا على متابعيه: "ماذا سيكون رد فعلكم لو كنت أنا من أوصل لكم الطلب؟"، ليفتح بابًا واسعًا من التعليقات التي تراوحت بين السخرية والتعاطف.

من فرن البيتزا إلى أزمة هوية

لم تكن هذه المواقف وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى سنوات سابقة، حين كان محمود يعمل في أحد المطاعم كخباز متخصص في إعداد البيتزا. هناك، بدأ يلاحظ تعليقات الزبائن وزملائه الذين كانوا يرددون اسم الشخصية الإسرائيلية كلما رأوه.

تحولت تلك التعليقات إلى نوع من التنمر اليومي، مما جعل بيئة العمل غير مريحة. لكن المفاجأة الأكبر جاءت من داخل منزله، حين شاهدت والدته أحد المقاطع المصورة له، وظنت أنه يتحدث أو يتصرف بطريقة مؤيدة لإسرائيل، لتقرر طرده من المنزل في لحظة غضب.

اضطر محمود حينها إلى إقناع والدته بالحقيقة، عبر التواصل معها وإثبات هويته بشكل مباشر، في موقف يعكس مدى تأثير هذا التشابه على حياته الشخصية، وليس المهنية فقط.

مواقف خطيرة على الطريق

لم تقتصر تداعيات هذا الشبه على الإحراج أو سوء الفهم، بل وصلت إلى مواقف تهدد سلامته. ففي إحدى المرات، قرر محمود تصوير مقطع ساخر في منطقة حساسة أمنيًا في الضاحية الجنوبية ببيروت، لكن التجربة لم تمر بسلام.

تعرض الشاب للتوقيف من قبل مسلحين على دراجات نارية، حيث تم احتجازه لمدة ساعة كاملة تحت أحد الجسور، مع مصادرة هواتفه وإخضاعه لتفتيش دقيق. كان السؤال الرئيسي الذي وُجه إليه: "كيف تشبه هذه الشخصية إلى هذا الحد؟".

تلك اللحظات كانت كفيلة بزرع الخوف في نفسه، لكنها لم تدفعه للتراجع أو تغيير مظهره.

رفض التغيير.. وتمسك بالهوية

رغم الضغوط النفسية والمواقف الصعبة، يرفض محمود بشكل قاطع فكرة الخضوع لأي عمليات تجميل لتغيير ملامحه. يرى أن هذا الشبه ليس خطأه، بل هو جزء من تكوينه الطبيعي، ويعبّر عن ذلك بروح ساخرة قائلاً إن "الطرف الآخر هو من يجب أن يغير شكله".

هذا الموقف يعكس تمسكه بهويته، ورفضه الاستسلام لنظرة المجتمع أو الخوف، رغم كل ما مر به من تجارب قاسية.

من معاناة إلى فرصة.. صناعة محتوى بنكهة ساخرة

بدلًا من الاستسلام، قرر محمود تحويل أزمته إلى فرصة. استغل هذا الشبه في تقديم محتوى كوميدي ساخر على مواقع التواصل، حيث بدأ في تقليد الشخصية المثيرة للجدل بأسلوب فكاهي، مرتديًا زيًا عسكريًا، ومعلقًا على الأحداث بطريقة لاذعة.

هذا التحول لم يمنحه فقط متنفسًا نفسيًا، بل فتح له باب الشهرة، حيث لاقت فيديوهاته انتشارًا واسعًا، وأصبح اسمه متداولًا بين المستخدمين كأحد صناع المحتوى الكوميدي في لبنان.

قصة محمود عياش ليست مجرد حكاية طريفة عن شاب يشبه شخصية مشهورة، بل هي نموذج حي لكيف يمكن لتفصيلة شكلية أن تؤثر على حياة إنسان بالكامل. بين الخوف والسخرية، وبين الرفض والتأقلم، استطاع أن يجد لنفسه طريقًا مختلفًا، محولًا أزمته إلى منصة للنجاح.

في عالم سريع الأحكام، تبقى قصته تذكيرًا بأن ما يبدو بسيطًا من الخارج، قد يحمل في طياته معاناة لا تُرى، وقد يكون أيضًا بداية غير متوقعة لفرصة جديدة.