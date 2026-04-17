بدون مجهود بدني .. دواء شائع ورخيص للسكري يحاكي تأثير التمارين الرياضية الشديدة

كشفت دراسة علمية حديثة أن دواء الميتفورمين، وهو أحد أكثر الأدوية استخدامًا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، قد يمتلك تأثيرات تشبه ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، حتى لدى الأشخاص غير النشطين بدنيًا.

علاج لمرضى السكري يساعد على حرق الدهون

وبحسب ما نشره باحثون من جامعة ميامي في مجلة EMBO Molecular Medicine، فإن الدواء منخفض التكلفة الذي يتناوله ملايين المرضى حول العالم قد يساعد في تحسين عمليات الأيض في الجسم، ودعم صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم، بطريقة تحاكي بعض الاستجابات الفسيولوجية التي تحدث أثناء ممارسة الرياضة.

وأوضح العلماء أن الدراسة شملت 29 رجلًا مصابًا بسرطان البروستاتا، حيث تم تحليل عينات الدم بعد استخدام الميتفورمين، وتبين أنه يرفع مستويات جزيء يُعرف باسم Lac-Phe، وهو مركب يرتبط عادة بممارسة التمارين الرياضية الشديدة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الجزيء يُفرز بشكل طبيعي أثناء النشاط البدني، وقد يكون له دور في تقليل الشهية والمساعدة في فقدان الوزن، مما يفتح الباب أمام فهم أعمق لكيفية تأثير الأدوية على عمليات الأيض في الجسم.

ورغم أن النتائج لم تُظهر تأثيرًا مباشرًا على علاج سرطان البروستاتا، فإنها تشير إلى أن الميتفورمين قد يساعد في دعم الصحة الأيضية، خاصة لدى المرضى الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب التعب أو العلاج.

وقال الدكتور “ماريجو بيلوسيتش”، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن ملاحظة تأثير أيضي مشابه لما يحدث أثناء التمارين الشديدة كان أمرًا لافتًا،

مؤكدًا أن ذلك قد يكون مهمًا للمرضى محدودي الحركة.

كما أشار باحثون آخرون إلى أن فهم دور هذا الدواء في رفع مستويات Lac-Phe قد يساهم في تطوير استراتيجيات علاجية مستقبلية لتحسين صحة مرضى السرطان والأمراض المزمنة.