مرأة ومنوعات

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

اسماء محمد

يعد ضعف الذاكرة من أكثر المشكلات الصحية التى أصبحت شائعة بين جميع الأعمار مما يعرض الإنسان لمواقف محرجة وأزمات عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe يساعد في تخفيف أعراض مرض الزهايمر والخرف.

في الطب التقليدي والصيني كان ينصح باستخدام المريمية الشائعة ( Salvia officinalis) والمريمية الإسبانية ( Salvia lavandulaefolia ) والمريمية الصينية ( Salvia miltiorrhiza ) لعلاج تراجع الوظائف العقلية وفقدان الذاكرة المرتبط بأمراض مثل مرض الزهايمر  وأجرى باحثون من قسم علم الأدوية والسموم في جامعة أوتاغو بنيوزيلندا تجارب سريرية باستخدام مستخلص المريمية الإسبانية.

الدراسات العلمية 

وفي دراسة علمية حديثة تم جمع ومراجعة دراسات أجريت على الحيوانات الحية وعلى المشاركين، باستخدام كل من الفئران والبشر المصابين بمرض الزهايمر، وخلصت النتائج إلى أن "تناول الزيت العطري في دراسة أجريت على متطوعين أصحاء أدى إلى تأثيرات ملحوظة على الإدراك" وقد شهد المشاركون في الدراسة انخفاضًا في الأعراض العصبية والنفسية وزيادة عامة في الانتباه الذهني وهذا يدعم الادعاء بأن فوائد المريمية تشمل قدرتها على المساعدة في تحسين القدرات العقلية المرتبطة بالخرف ومرض الزهايمر.

وأجرت جامعة نورثمبريا في المملكة المتحدة دراسة أخرى تناولت إعطاء المشاركين جرعات من زيت المريمية الإسبانية العطري قبل اختبار أدائهم المعرفي وتقييم حالتهم المزاجية وقد أظهر هؤلاء المشاركون زيادة في سرعة استرجاع المعلومات في اختبارات الذاكرة، كما أبلغوا عن تحسن عام في اليقظة والهدوء والرضا.

وتُعد هذه الخصائص المحسّنة للمزاج ذات أهمية خاصة للباحثين الذين يعالجون مرض الزهايمر والخرف فمع تقدم هذه الأمراض، غالبًا ما يعاني المرضى من نوبات تهيج شديدة، لذا قد تُخفف علاجات زيت المريمية من هذه الأعراض.

