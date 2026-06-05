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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعيد عبد العزيز: الوصول لكأس العالم شرف.. ويجب محاسبة لاعبي الأهلي

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد سعيد عبد العزيز، لاعب الأهلي السابق، أن الوصول إلى كأس العالم يمثل شرفًا كبيرًا لكرة القدم المصرية، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر في مشواره بالمونديال، ومشيرًا إلى ضرورة تحسين بعض الجوانب الفنية داخل الفريق.


وقال عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: “الوصول إلى كأس العالم شرف، وأتمنى التوفيق للمنتخب لأن المباريات صعبة. بعض اللاعبين بعيدون عن مستواهم، ولو لا قدر الله حدثت مشكلة لمرموش سيعاني المنتخب من غياب رأس حربة صريح، كما أن تريزيجيه بعيد قليلًا عن مستواه”.


وأضاف: “مستوى اللاعبين يختلف بين النادي والمنتخب، وهذا يعود إلى قناعات اللاعب مع المدير الفني. مدرب الأهلي كان ضعيف الشخصية، لذلك كان هناك تذبذب في مستوى لاعبي الأهلي بين النادي والمنتخب”.


وأردف: “لاعبو الأهلي يجب أن يُحاسبوا على ضياع البطولات، في المقابل لاعبو الزمالك اجتهدوا في ظل الإمكانات المتاحة، بينما نجد أن فرقًا مثل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا تمتلك قوامًا قويًا، لكن التوفيق كان حليف لاعبي الزمالك في التتويج بالدوري”.


وأكد: “أي مدير فني أجنبي إذا لم تكن شخصيته قوية سيتعرض للفشل”.


واختتم: “نتمنى التأهل للدور التالي في المونديال، ولدينا بعض المشكلات التي لا يمكن إخفاؤها داخل المنتخب. لدينا لاعبين مميزين مثل مرموش وصلاح، وكل المنتخبات ستحسب لنا حسابًا”.

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