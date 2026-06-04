فاروق جعفر: مواجهة البرازيل اختبار حقيقي قبل المونديال.. وتثبيت التشكيل أولوية لحسام حسن

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر سيخوض مواجهة البرازيل بنفس التشكيل الذي بدأ به مباراة روسيا، مع عودة محمد صلاح بعد غيابه عن اللقاء الماضي.

وشدد فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، على ضرورة تثبيت التشكيل خلال المرحلة الحالية، قبل خوض منافسات كأس العالم.

وأوضح جعفر أن حسام حسن يسعى للوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم، مؤكدًا أنه من الصعب أن يبدأ المدير الفني بالتشكيل الذي خاض الشوط الثاني أمام روسيا وحقق الفوز، لأن الهدف في الوقت الحالي هو الاستقرار الفني والاطمئنان على العناصر الأساسية قبل انطلاق البطولة.

وأضاف أن المنتخب لا يبحث فقط عن نتيجة أمام البرازيل، بل عن مكاسب فنية ودروس تكتيكية مهمة، مشيرًا إلى أن اختيار مواجهة منتخب بحجم البرازيل يعكس ذكاءً، نظرًا لما يتمتع به من استحواذ قوي وسرعة في التمرير، وهو ما سيجبر لاعبي مصر على إظهار أقصى قدراتهم.

وأشار إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين خوض مباراة ودية، والمشاركة في محفل أفريقي أو عالمي، موضحًا أن حسام حسن سيبحث عن التوازن بين الوصول لمرمى المنافس، والتنظيم الدفاعي الجيد، مع وجود خط وسط قادر على بناء الهجمة، وهجوم يستطيع ترجمة الفرص إلى أهداف.

وتحدث جعفر عن مباراة إسبانيا الماضية، مؤكدًا أن المنتخب لم يصل إلى المرمى سوى عبر الجبهة اليسرى، بينما فرض المنافس استحواذه على أغلب فترات اللقاء، لافتًا إلى أن طريقة لعب البرازيل ستحدد ملامح الأداء المصري خلال المواجهة المرتقبة.

وعن التشكيل الأنسب، أوضح جعفر أنه يفضل تواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، بينما يرى أن أحمد فتوح يمتلك قدرات هجومية كبيرة لكنه يعاني دفاعيًا، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل من وجهة نظره هو كريم حافظ في الجبهة اليسرى، كما أشاد بإمكانات مهند لاشين، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية عالية، إلى جانب مروان عطية في خط الوسط، لما يملكانه من قدرة على الربط وبناء الهجمات بشكل مميز.

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة البرازيل ستكون محطة مهمة لتقييم مستوى المنتخب فنيًا وبدنيًا قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.