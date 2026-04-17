زى المطاعم.. طريقة عمل قوارب السمك السنجاري في الفرن

يُعد السمك السنجاري من أشهر الأكلات البحرية في المطبخ المصري، ويتميز بطعمه الغني وسهولة تحضيره في المنزل.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة مميزة لتحضير قوارب السمك السنجاري في الفرن، بخطوات بسيطة تمنحك نفس طعم المطاعم، مع تتبيلة خضراء لذيذة وطريقة تقديم جذابة باستخدام ورق الفويل.

طريقة عمل قوارب السمك السنجاري في الفرن

المكونات الأساسية:

سمك بوري مفتوح سنجاري

ثوم مفروم

طماطم مفرومة

فلفل رومي أو حامي

كزبرة خضراء

ملح

بهارات سمك

زيت

عصير ليمون

بصل شرائح

شبت مفروم

ورق فويل

خطوات تحضير السمك السنجاري:

ـ لتجهيز قوارب الفويل : يتم تشكيل ورق الفويل على هيئة "قوارب" مع ثني الأطراف، ثم يُدهن بالقليل من الزيت.

ـ لتحضير القاعدة: يوضع خليط من البصل والطماطم والشبت في قاع القارب ليمنح السمك نكهة مميزة أثناء التسوية.

ـ لتتبيل السمك: يُوضع السمك البوري داخل القارب، ثم يُتبل جيدًا بخليط الثوم، الطماطم، الفلفل، الكزبرة، الليمون، الزيت وبهارات السمك، مع إضافة شرائح ليمون على الوجه.

ـ يُدخل السمك فرن ساخن على درجة حرارة 200 إلى 220 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا وتتسبك التتبيلة.

نصائح للحصول على طعم احترافي

ـ يمكن تشغيل الشواية في آخر دقائق للحصول على لون ذهبي جذاب

ـ اختيار سمك طازج يضمن نتيجة أفضل