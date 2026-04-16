طريقة عمل كوسة بالبشاميل.. بأسهل الخطوات

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوسة بالبشاميل فهي من الأطباق الرئيسية الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

مقادير كوسة بالبشاميل



● شرائح كوسة

● لحمة مفرومة

● بصل

● ثوم

● كمون

● بهارات

● نعناع

● كرات

● كرفس

● زعتر

● فلفل أخضر حار

● فلفل أحمر حار

● ملح وفلفل

● مكعب مرق

للبشاميل:

● دقيق

● سمنة

● لبن

● جبنة فيتا



طريقة تحضير كوسة بالبشاميل



يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر

ثم تضاف شرائح الكروسة والفلفل الحار

ثم يضاف مكعب مرق وكل البهارات

لعمل البشاميل

يشوح الدقيق في السمنة ثم يضاف اللبن والجبنة ومكعب مرق والملح والفلفل

يوضع خليط الكوسة في بايركس

ثم يضاف خليط البشاميل على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم