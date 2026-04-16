الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل شاورما اللحمة المصري بالطحينة.. تنافس الجاهز

آية التيجي

تُعد شاورما اللحم من أكثر الأكلات انتشارًا في مصر، ويبحث الكثير من عشاق المطبخ عن سر الطعم المميز مثل المطاعم. 

وكشفت الشيف فاطمة أبو حاتي عن طريقة تحضير شاورما اللحم المصري بتتبيلة مختلفة تعتمد على الطحينة، مع إضافة لمسة خاصة تمنحها نكهة شهية.

مكونات تتبيلة الشاورما:

لتحضير شاورما اللحم، تحتاجين إلى:
نصف كيلو شرائح لحم انتركوت مع قطع البوفتيك
ربع كوب طحينة
ربع كوب خل
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملح وفلفل أسود
بهارات شاورما (اختياري)

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ـ التتبيل: يتم خلط جميع المكونات جيدًا، ثم تتبيل اللحم لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ويفضل تركه ليلة كاملة في الثلاجة للحصول على أفضل طعم.

ـ الطهي على نار عالية: تُسخن طاسة أو "ووك" على نار عالية جدًا، ويُضاف القليل من الزيت مع لية الخروف، ثم توضع الشاورما دون تقليب في البداية.

ـ الحصول على اللون الذهبي: تُترك الشاورما حتى تأخذ لونًا بنيًا مميزًا، مما يحافظ على العصارة داخلها ويعطي طعمًا أقرب للمطاعم.

ـ إضافة الخضروات بعد النضج، يُضاف:

الخل في البداية، ومن ثم
بصل جوانح
طماطم بدون قلب
بقدونس مفروم
ويتم التقليب لمدة دقيقتين فقط للحفاظ على قوام الخضروات.

سر الطعم المميز في الشاورما

وأوضحت الشيف أن السر الحقيقي يكمن في:
ـ استخدام الطحينة في التتبيلة
ـ إضافة دهن (لية الخروف) لإعطاء طعم غني مع القليل من الزيت
ـ الطهي السريع على نار عالية جدًا

نصائح للحصول على طعم المطاعم

ـ تقطيع اللحم شرائح رفيعة جدًا
ـ عدم تقليب الشاورما بسرعة أثناء الطهي
ـ استخدام نار عالية للحصول على "صدمة" الطهي
ـ عدم طهي الخضروات لفترة طويلة

