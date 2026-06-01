راندا البحيري تهاجم فيلم برشامة: إسقاطات على الدين وسم في العسل

أثارت الفنانة راندا البحيري، جدلًا واسعًا بعد تعليقها على فيلم برشامة، حيث اعتبرت أن الفيلم يتضمن إسقاطات تمس القيم الدينية والمعتقدات، معربة عن استيائها من الرسائل التي رأت أنها قُدمت ضمن أحداثه.

وكتبت راندا البحيري عبر فيسبوك: أنا اتفرجت علي الفيلم وأنا علي فكرة دارسة نقد فني وعارفة يعني ايه إسقاطات فنية الفيلم كله إسقاطات على ديننا الكريم وعلى الأئمة الاربعة وعلى الرجل المتدين اللي حتي الحاجة الوحيدة اللي عملها صح في الفيلم انه مش راضي يغش علشان الرسول ص قال من غشنا فليس منا فراح هادم كل المعتقد ده وجه في آخر مشهد غشش رقاصة علشان تنجح ويسقط هو. (((مع العلم ان ده الرجل الوحيد اللي مطلعينه متدين بحق))) اللي هو هشام".

وتابعت: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيحطولنا السم في العسل. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقرا الأفلام دي وبيخش يمثلها عادي. ومش فارق معاهم أجيال تتفرج ودماغها تلف وتبقي مش فاهمه الصح من الغلط”.