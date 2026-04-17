مخدتش فلوس.. أحمد العوضي يرد على الانتقادات ويكشف حقيقة مشاركته في حملة ترشيد الكهرباء

علق الفنان أحمد العوضي على الانتقادات التي طالت مشاركته في حملة «طفي النور اللي مش محتاجه» لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أنه لم يتقاض أي أجر مقابل مشاركته في الإعلان.



وأوضح، في مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك»، أن رسالته كانت بسيطة وتهدف إلى توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، مثل إطفاء الأنوار غير المستخدمة.

كما نفى ما تردد حول إقامته في فيلا باهظة الثمن، مشددًا على أن حديثه جاء بحسن نية، وأشار إلى أنه يتمنى أن يتعامل الجمهور مع رسالته بنفس الروح الإيجابية، ضمن جهود وزارة الكهرباء لنشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة.

