خطأ قاتل.. سلاح الجو الإسرائيلي يسقط قنبلة قرب قوات الاحتلال بجنوب لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قنبلة سقطت بالخطأ بالقرب من القوات البرية في جنوب لبنان خلال غارة جوية قبيل وقف إطلاق النار أمس.

وأوضح جيش الاحتلال، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مبنىً مشبوهًا بالقرب من القوات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نتيجة خطأ بشري، لم تصب الذخيرة الهدف وسقطت بالقرب من القوات"، مضيفًا أنه لم تُسفر الحادثة عن أي إصابات، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني سيتم إما بوسائل سياسية أو بعمليات عسكرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا يوضح تفاصيل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي سيبدأ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس.

وذكر البيان أن الطرفين، بعد لقائهما في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مباشرة، "يؤكدان أن البلدين ليسا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة".

ووصف البيان وقف إطلاق النار بأنه "بادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين مفاوضات جادة نحو اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان".