وفاة الفنان اللبناني علي يونس وابنته في غارة إسرائيلية

كشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن وفاة الفنان علي يونس، وابنته سيلين إثر غارة إسرائيلية، استهدفت قرية اللوبية جنوب لبنان، وأصابت منزله، بمنتصف ليل أمس الخميس.

وأفادت التقارير الإخبارية اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية التي راح ضحيتها علي يونس، جاءت قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.

ولم تكشف أسرة الفنان علي يونس، موعد تشييع جثمانه وتلقي العزاء حتى الآن.

وفاة علي يونس

وكان أخر ما كتبه علي يونس، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، هو منشور قبل استشهاده بساعات قليلة، أعرب فيه عن قلقه وترقبه من الأوضاع.

وكتب علي يونس، عبر فيسبوك: «في جنوب لبنان حالة من "حبس الأنفاس" والترقب الشديد، حيث يتأرجح الوضع بين أمل في هدنة إنسانية مرتقبة وبين تصعيد ميداني عنيف يهدف إلى فرض وقائع جديدة قبل وقف النار».

وأضاف علي يونس: «وإن أي إتفاق يجب ألا يمنح إسرائيل حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية ويجب أن تمنح المk_اومة حق الرد

كي لا ينطبق علينا المثل القائل.. كأنك يا بو زيد ما غزيت».