قصر ثقافة الزقازيق ينظم فعالية فنية توعوية احتفالا بيوم اليتيم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية انه بالتعاون و التنسيق مع مؤسسة الخير فينا للتنمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية تم تنظيم احتفالية بيوم اليتيم وتضمنت الاحتفالية مجموعة متميزة من الفقرات الفنية و الثقافية و التوعوية للأطفال والأمهات أيضا ،حيث تم تنظيم محاضرة توعوية بعنوان (كيفية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى و طرق العلاج).

وأضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية ان الفعاليات تضمنت عروضاً فنية لفرقة الشرقية للأراجوز وفرقة مواهب الشرقية للفنون الشعبية ،ثم عرض لرقصة التنورة وعروض فنية وترفيهية أخرى لفرقة الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني بالشرقية و أن الهدف من الاحتفال بيوم اليتيم هو تفعيل دور مؤسسات الدولة فى رعاية الأيتام و توفير بيئة نفسية واجتماعية سليمة لهم ورسم الابتسامة على وجوههم و تعزيز إدخال البهجة والسرور على الأطفال، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.