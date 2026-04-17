يوم عظيم للعالم.. ترامب: إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة أن "إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجددا، ولن تستخدمه كسلاح ضد العالم مرة أخرى!.

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أن هذا يوم عظيم للعالم!.

وأشار ترامب إلى أن إيران، بمساعدة الولايات المتحدة، قامت بإزالة جميع الألغام البحرية من مضيق هرمز، أو هي بصدد إزالتها، موجها الشكر إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على "شجاعتهم الكبيرة ومساعدتهم".

وأوضح ترامب، يوم الجمعة أن الولايات المتحدة، ستحصل على كل اليورانيوم المخصب من إيران، الذي "حوّلته قاذفاتنا الرائعة من طراز B2 إلى غبار، ولن تحصل إيران على أي مقابل مادي لذلك.

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إن واشنطن ستعمل مع لبنان، بمعزل عن إيران، وستتعامل مع وضع حزب الله بالشكل المناسب.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من قصف لبنان.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وجه ترامب الشكر إلى طهران، بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال عراقجي في تصريحات له : الإعلان عن فتح المرور الكامل لكل السفن التجارية عبر مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأشار عراقجي إلى أن عبور السفن في مضيق هرمز سيكون عبر المسار المنسق والمعلن مسبقا من قبل منظمة الموانئ الإيرانية.