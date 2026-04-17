الإشراف العام
سلك واحد ينسف رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب والحل

اسلاك الكهرباء
اسلاك الكهرباء
وفاء نور الدين

 إذا لاحظت أن نبضات عداد الكهرباء سريعة جداً رغم إستهلاكك العادي، وبالتالي نفاد رصيدعداد الكهرباء بسرعة. 

اسباب تسارع لمبة نبضات عداد الكهرباء 

 فهناك  ثلاثة إحتمالات  لنفاذ الرصيد سريعا 

 الاحتمال الأول: تسريب كهربائي (أرضي) - "العدو الخفي"

هذا أخطر سبب لأنه يستهلك كهرباء "تضيع في الأرض" دون أن تستفيد منها، بسبب وجود تلامس بين سلك "الكهرباء" وجسم معدني، أو تآكل في الأسلاك داخل الجدران بسبب الرطوبة، أو تداخل سلك "النيوترال" مع خط الوحدة المجاورة، و لاكتشاف هذا إفصل جميع فيش الأجهزة تماماً، وارفع مفاتيح اللوحة الداخلية.

إذا إستمرت لمبة "النبضات" (Pulse) في الوميض، فهناك سلك "يسرب" داخل الحائط أو في المواسير.

ويجب  إستدعاء فني متخصص فوراً لفحص "عزل" الأسلاك، والتأكد من عدم وجود تلامس بين سلك التعادل (النيوترال) وأي حديد في المبنى.

 الإحتمال الثاني: جهاز تالف يسحب كهرباء 

أحياناً يكون العيب في جهاز تراه يعمل بشكل طبيعي، لكنه تقنياً "مجهد".

والأجهزة المتهمة هي موتور المياه: إذا ضعف "المكثف" الخاص به، يسحب أمبير عالٍ جداً ليدور.

الثلاجة/الديب فريزر: إذا كان "الثرموستات" تالفاً، يعمل الموتور 24 ساعة دون توقف.

السخان الكهربائي: إذا تراكمت الأملاح على "الهيتر"، يحتاج وقتاً أطول بضعفين لتسخين المياه.

يمكن اكتشاف ذلك من خلال  مراقبة  العداد مع  تشغيل الأجهزة جهازاً تلو الآخر.و الجهاز الذي يجعل اللمبة الحمراء تنبض بسرعة  الوميض هو الجهاز التالف.

والحلهو  صيانة الجهاز فوراً أو إستبداله؛ لأن تكلفة تصليحه ستوفر لك أضعافها في فاتورة الكهرباء.

 الإحتمال الثالث: عطل فني في العداد نفسه

العداد جهاز إلكتروني، وقد يتعرض لعطل في "الدائرة الحساسة" التي تقيس الاستهلاك.

ومن أهم علامات عطل عداد الكهرباء 

ظهور كلمة (Error) أو علامة تعجب على الشاشة.

إضاءة لمبة (Tamper) أو "التلاعب" (رغم أنك لم تفتح العداد).

استمرار العداد في العد حتى بعد فصل "المفتاح العمومي" تماماً.

 أكواد التلاعب والتحذير (الأكثر أهمية)

كود (Error 0204): يشير إلى إمتلاء ذاكرة العداد، وغالباً ما يحتاج لتمرير "كارت الشركة" لتصفير الذاكرة.

كود (Err 0101) أو (Err 0108): يشير إلى أن العداد "مرفوع من مكانه" أو أن هناك تلاعباً في الغطاء. سيؤدي هذا لفصل الكهرباء ولابد من فني الشركة لإعادة تفعيله.

لمبة (Tamper) مضيئة: تعني وجود تداخل في التوصيلات (مثل لمس سلك "النيوترال" لحديد المبنى) أو محاولة فتح غطاء العداد. 

والحل التوجه لشركة الكهرباء وطلب "فحص عداد". سيتم رفعه وإختباره بجهاز معايرة للتأكد من سلامته.

 نصائح  لتقليل نبضات العداد

- إفصل الفيش: أي شاحن أو ريسيفر في "البريزة" يستهلك كهرباء (Standby power) تترجم لنبضات في العداد.

- راجع لمبة التلاعب: إذا كانت مضيئة، فهناك "خطأ فني" في التوصيلات يهدر رصيدك.

- تأكد من "النيوترال": تأكد أن سلك "التعادل" الخاص بك لا يشترك مع أي شقة أخرى في المبنى.

عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع رصيد عداد الكهرباء الكهرباء

