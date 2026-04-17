عواصف ترابية وأمطار رعدية تصل للسيول.. الأرصاد تُطلق "الإنذار الأحمر" لطقس الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ليوم الجمعة 17 أبريل 2026، وتوقعت ​نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، ويصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد لتكون درجات الحرارة العظمى على هذه المناطق:



​السواحل الشمالية: (25 : 26) درجة .

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: (29 : 30) درجة .

​شمال الصعيد: (30 : 31) درجة .



ومن المتوقع اليوم ​فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً:

على مناطق متفرقة من (السلوم – سيوة – مطروح – العلمين) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وقد تغزر أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريباً على بعض المناطق.



فرص أمطار خفيفة:

الفرص مهيأة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية ومناطق من وسط وجنوب الصعيد، وقد تمتد بنسبة ضعيفة جداً إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق على فترات متقطعة.



ومن المتوقع نشاط رياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها من (60 إلى 70) كم/س على بعض المناطق علي فترات متقطعة.



نصائح ضرورية:



​مرضى الحساسية والجيوب الأنفية: يفضل تجنب التعرض المباشر للهواء واستخدام الكمامات عند الضرورة.

​السائقون: يجب توخي الحذر على الطرق السريعة بسبب تدهور الرؤية على بعض الطرق.